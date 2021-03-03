Son dakika haberi... İncesu ilçesinde maske ve mesafe denetimi yapıldı

Son dakika haberi: Kayseri'nin İncesu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lokanta, kafeterya gibi işyerlerinde mesafe ve maske denetimi yapıldı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lokanta, kafeterya gibi işyerlerinde mesafe ve maske denetimi yapıldı.

Kontrollü normalleşme sürecinde polis ve zabıta ekipleri tarafından lokanta, kafeterya gibi işyerlerinde denetim yapılarak uyarılarda bulunuldu.

İncesu Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz, esnafa normalleşme kapsamında mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Kocaeren