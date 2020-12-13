Son dakika... Sürücülerin inadı boş yolda kazaya yol açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Sürücülerin inadı boş yolda kazaya yol açtı

13.12.2020 08:49 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:02

Son dakika haberler: 5 karayolu Haramidere mevkiinde iki sürücü aynı anda yan yoldan ana yola bağlanmak istediği esnada birbirlerine yol vermeyince kaza meydana geldi.

E-5 karayolu Haramidere mevkiinde iki sürücü aynı anda yan yoldan ana yola bağlanmak istediği esnada birbirlerine yol vermeyince kaza meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle boş olan yolda birbirini sıkıştıran araçlar ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Kaza, dün öğle saatlerinde E-5 Haramidere mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Sevda H.'nin kullandığı 34 DIY 466 plakalı araç ile Alihan B.'nin kulladığı 34 TGA 25 plakalı ticari araç, E-5 yan yoldan ana yola bağlanmak istediği sırada birbirilerine yol vermeyerek kazaya neden oldu. Ana yol bağlantı noktasında çarpışan araçlar sıkışarak yolu kapattı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolların boş olduğu bir zamanda böyle bir kazanın olması ise pes dedirtti. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, inatçı sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Gerekli tutanakların tutulmasının ardından araçlar çekilerek yol trafiğe tekrar açıldı. - İSTANBUL

Son dakika... Sürücülerin inadı boş yolda kazaya yol açtı
Son dakika... Sürücülerin inadı boş yolda kazaya yol açtı
Son dakika... Sürücülerin inadı boş yolda kazaya yol açtı
Son dakika... Sürücülerin inadı boş yolda kazaya yol açtı
Son dakika... Sürücülerin inadı boş yolda kazaya yol açtı
Son dakika... Sürücülerin inadı boş yolda kazaya yol açtı
Son dakika... Sürücülerin inadı boş yolda kazaya yol açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kısıtlamada yolun boş olacağını düşünen sürücü, kuralları unutunca kaza kaçınılmaz oldu
Kısıtlamada yolun boş olacağını düşünen sürücü, kuralları unutunca kaza kaçınılmaz oldu
Kısıtlamada boş yoldaki kazada can pazarı
Kısıtlamada boş yoldaki kazada can pazarı
Son dakika: Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş yolda trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kısıtlamada bomboş yolda trafik kazası: 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Aleyna Tilki Perihan Savaş
Spor Neymar Samatta Fatih Terim Ali Palabıyık Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Sürücülerin inadı boş yolda kazaya yol açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 09:15:39. #1.14#
title