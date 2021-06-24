Son dakika haberi! Ilıca şelalesi turizme kazandırılmayı bekliyor
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Son dakika haberi! Ilıca şelalesi turizme kazandırılmayı bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | Yerel

Son dakika haberleri... - Ilıca şelalesi turizme kazandırılmayı bekliyor Yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen suyun oluşturduğu havuz, şelaleye ayrı bir manzara katıyor Kütahya'nın Ilıca Kaplıcaları bölgesindeki şelale, turizme kazandırılmayı bekliyor.

- Ilıca şelalesi turizme kazandırılmayı bekliyor

Yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen suyun oluşturduğu havuz, şelaleye ayrı bir manzara katıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Ilıca Kaplıcaları bölgesindeki şelale, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kütahya merkeze 26 kilometre uzaklıkta bulunan Ilıca şelalesi, doğal manzarası ile görenleri mest ediyor. Yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen suyun oluşturduğu havuz, şelaleye ayrı bir manzara katıyor. Mustafa İyim ve Mustafa Çelik isimli vatandaşlar, çok fazla bilinmeyen şelalenin yeni yeni tanınmaya başladığını söylediler. Mustafa Çelik, "Bu bölgenin turizme kazandırılmasını bekliyoruz. Şelalemizin yol sorunu var. Ayrıca şelalenin bulunduğu bölge yön levhalarının olmaması büyük bir eksiklik" diye konuştu.

Mustafa İyim, şelaleye gelenlerin manzara karşısında etkilenerek bol bol hatıra fotoğrafı çekindiğini kaydetti. İyim, tarihi çok eskilere dayanan ve mağaralarında bulunduğu bölgenin mutlaka turizme kazandırmasını beklediklerini kaydetti.

Doğa harikası Ilıca şelalesi, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

Son dakika haberi! Ilıca şelalesi turizme kazandırılmayı bekliyor
Son dakika haberi! Ilıca şelalesi turizme kazandırılmayı bekliyor
Son dakika haberi! Ilıca şelalesi turizme kazandırılmayı bekliyor
Son dakika haberi! Ilıca şelalesi turizme kazandırılmayı bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe

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