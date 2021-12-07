Son dakika haberi! İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Söğütlü'ye ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Söğütlü'ye ziyaret

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Söğütlü'ye ziyaret

Son dakika haberlerine göre Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Söğütlü ilçesinde temaslarda bulundu.

SAKARYA (AA) - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Söğütlü ilçesinde temaslarda bulundu.

Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'le ilçede güçlendirme yapılan okul binalarını ziyaret eden Savaşçı, Gündoğan İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Okulda öğretmenlerle toplantı yapan Savaşçı, eğitimci kökenli olmasından dolayı ciddi anlamda kendilerine destek sağlayan Başkan Özten'e teşekkür etti.

Savaşçı, yakın zamanda ilçeye bir öğretmenevi kazandırmak istediklerini, bunun için de gerekli çalışmayı yürüttüklerini kaydetti.

Son dakika haberi! İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Söğütlü'ye ziyaret

Son dakika haberi! İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Söğütlü'ye ziyaret

Son dakika haberi! İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Söğütlü'ye ziyaret

Son dakika haberi! İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Söğütlü'ye ziyaret

Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu: Doktor beyin sabrına hayran kaldım

Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu: Doktor beyin sabrına hayran kaldım

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title