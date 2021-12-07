Son dakika haberi! İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Söğütlü'ye ziyaret

SAKARYA (AA) - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Söğütlü ilçesinde temaslarda bulundu.

Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'le ilçede güçlendirme yapılan okul binalarını ziyaret eden Savaşçı, Gündoğan İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Okulda öğretmenlerle toplantı yapan Savaşçı, eğitimci kökenli olmasından dolayı ciddi anlamda kendilerine destek sağlayan Başkan Özten'e teşekkür etti.

Savaşçı, yakın zamanda ilçeye bir öğretmenevi kazandırmak istediklerini, bunun için de gerekli çalışmayı yürüttüklerini kaydetti.