İkiz kız kardeşler aynı gün koronadan öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İkiz kız kardeşler aynı gün koronadan öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İkiz kız kardeşler aynı gün koronadan öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 58 yaşındaki ikiz kız kardeşler koronavirüs nedeniyle tedavi gördükleri hastanede, aynı gün saat farkıyla hayatlarını kaybetti.

Alanya'da yaşayan 2 erkek çocuk annesi 58 yaşındaki Ayşe Hacıkadiroğlu Demirel ve ikizi 2 kız çocuk annesi Şeyda Hacıkadiroğlu Berber, koronavirüs nedeniyle aynı hastanede tedaviye alındı.

BİRKAÇ SAAT ARAYLA VEFAT ETTİLER

Bir süredir hastanede tedavisi süren Demirel dün saat 16.00 sıralarında doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, aynı gün saat 22.00'de de kız kardeşi Berber yaşamını yitirdi.

İkiz kardeşlerin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınlar büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Sürer Dilan Çıtak Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İkiz kız kardeşler aynı gün koronadan öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 11:19:28. #1.16#
title