Son dakika haberi: İki aracın arasına sıkışarak ölümden döndü...O anlar kamerada

Son dakika 3. sayfa haberi: İki aracın arasına sıkışarak ölümden döndü.

İki aracın arasına sıkışarak ölümden döndü...O anlar kamerada

MALATYA - Malatya'da yolda yürürken, tomruk yüklü traktörün çarparak altına aldığı şahıs yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde seyir halinde olan bir traktörün römork kısmının çarptığı şahıs park halinde olan bir araçla traktör arasına sıkışarak yere yığılıyor. Daha sonra traktörü üzerinde geçtiği şahıs yaralanırken, çevredekiler durumu fark etmesiyle birlikte traktör ile araç arasına sıkışan şahıs olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz kazada yaralanan şahsın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz