Son dakika haberi! Iğdır'da Hocalı Şehitleri için panel

IĞDIR (AA) - Iğdır'da bir araya gelen akademisyenlerin katılımıyla Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 1992 yılında yapılan soykırımda şehit olanlar, Iğdır Üniversitesince düzenlenen panelle anıldı.

Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde Ermeni güçlerinin kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin katlettiği 613 kurban için Iğdır Üniversitesi Sosyal Tarih Topluluğu

tarafından panel düzenlendi.

Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Doç. Dr. Mustafa Özyürek'in moderatörlüğünde gerçekleşen panel, şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve günün anısına hazırlanan video sunumu ile başladı.

Alma, yaptığı açılış konuşmasında, yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla, erkeğiyle, kadınıyla masum birer insan olmaktan başka gayeleri bulunmayan 613 sivilin vahşete tabi tutulduğunu söyledi.

Hocalı'da yaşananların insanlık dışı olduğuna vurgu yapan Alma, şöyle konuştu:

"Bu katliamın sorumlusu 1. Dünya Savaşı ve sonrasında Iğdır'da, Kars'ta, Erzurum'da kısacası tüm Doğu Anadolu'da Müslüman kanı akıtmış, Taşnak kalıntılarıdır. Bugün bile kardeş ülke Azerbaycan'ın hak-hukukunu göz ardı edecek şekilde sorumsuz, hukuksuzca davranabilme gayesinden vazgeçmeyen bu zihniyet, insanlık onuruna sürülen bu kara lekeyi kabullenip özür dilemelidir. Umuyorum ki bir gün insanlık vicdanını yaralayan bu kara gün, uluslararası hukukun karşısına çıkarılacak ve katledilen kardeşlerimizin ruhları ebediyen şad olacaktır."

Panelistler Prof. Dr. Emin Şıhaliyev ve Doç. Dr. Asef Orucov da konuyla ilgili bilgi verdi.