Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da konuştu Açıklaması

DOĞANKENT, GİRESUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, herkesin, "Nerede bu devlet?" sözüyle büyüdüğünü belirterek, " Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de, 'Nerede bu devlet?' yok, 'Allah devlete zeval vermesin' sözü var." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Çotanak Spor Kompleksi, Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğalgaz Dağıtım Hattı Altyapı Projesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde, Dereli ve Doğankent ile bir çok ilçede 20 Ağustos 2020'de sel ve afetle karşı karşıya kalındığını anımsattı.

Allah'tan bir daha memlekete, insanlığa böyle bir afet göstermemesini dileyen Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız afeti duyar duymaz hemen, 'Hemşehrilerimin yanına gideceksiniz' talimatını verdikten sonra, sabah gün ışımadan belediye başkanları, valilerimiz, kaymakamlarımız, milletvekilleri, devletin tüm kurumlarıyla burada birlikte olduk." ifadelerini kullandı.

Soylu, bölgeye gittiğinde, "Allah'ım herhalde bu küçük kıyamet" dediğini anlatarak, "Bütün dükkanlarımız, evlerimiz sel sularıyla neredeyse alt üst olmuştu. O sabah insanlarımızın, hemşehrilerimizin yüzünün nasıl umutsuzluğa döndüğünü ve nasıl bir olayla karşı karşıya kaldığımızı hissettiğimizden sonra, kıymetli Cumhurbaşkanımızı bir kez daha arayıp durumu arz ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi, devlet tüm gücüyle burada oldu." diye konuştu.

Sadece Dereli ve Doğankent'in değil, 500 grup yolu, binlerce kilometre kanalizasyonun ve hemen hemen her noktanın afetten etkilendiğine dikkati çeken Soylu, tahkimat duvarları, köprüler ve doğalgazla yepyeni bir anlayış oluşturmak için aylarca gayret ortaya konulduğunu vurguladı.

Soylu, geçmişte bir afet olduğunda, "Nerede bu devlet?" denildiğinin altını çizerek, "Hepimiz, 'Nerede bu devlet?' sözüyle büyüdük. Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de, 'Nerede bu devlet?' yok, 'Allah devlete zeval vermesin' sözü var." dedi.

Alanda bulunanlara, "Bu muhteşem topluluk 2023'e hazır mı?" sorusunu yönelten Bakan Soylu, "2023'te bütün dünya bir olsa da cihan bir olsa da bunları sandıkta mağlup etmeye ve Türkiye'yi istikametinde yürütmeye hazır mı? Cumhuriyetin 100. yılında sandıkların rekorunu kırmaya hazır mı? Allah sizden razı olsun, Allah bizi size mahcup etmesin." diye konuştu.