Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: "(Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel) Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız...
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: "(Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel) Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız...

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: '(Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel) Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız...
Anadolu Ajansı / Dilek Sezen - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Soylu: "(Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel) Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz."

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel) Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Sezen

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Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: "(Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel) Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız... - Haberler
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