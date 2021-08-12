Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu: "(Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel) Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız...
Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Soylu: "(Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel) Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz."
İçişleri Bakanı Soylu: "(Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel) Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Sezen