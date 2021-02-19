Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu: "Bu kalleşliğe hep birlikte, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, fatura ödettirebilme fırsatı kaçırıldı. Böyle yapılmamalıydı."

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Soylu: "Bu kalleşliğe hep birlikte, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, fatura ödettirebilme fırsatı kaçırıldı.