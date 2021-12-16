Bakan Soylu'dan gençlere: Gelin AFAD gönüllüsü olun, birlikte çalışalım

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, gençlere çağrıda bulunarak, "Gelin AFAD gönüllüsü olun, birlikte çalışalım, takım arkadaşı olalım. Şu ana kadar 410 bin gönüllü başvurumuz oldu. Bunun 91 bin 965'i en az bir eğitimi tamamladı, 173 bin 862'sinin de eğitimi devam etmektedir" dedi.

Bakan Soylu, makamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 12'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AFAD Başkanı Yunus Sezer ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Ülkede afet ve acil durumların öncesinde gerekli tedbirlerin alınması, bu durumlar yaşandığında etkin müdahale edilebilmesi ve sonrasında iyileştirme çalışmalarının yapılması amacıyla kurulan AFAD'ın 12'nci yılını kutlamaktan gurur duyduğunu dile getiren Soylu, AFAD'ın dünya genelinde hayır duasına mazhar olan, insanlığın yüz akı olan kurumlar arasında olduğunu söyledi.

Genel detay

Haber -Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, -