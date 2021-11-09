Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Malatya'da göçen bina enkazında Açıklaması

MALATYA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Malatya'da göçen binaya ilişkin şu anda herhangi bir kayıp, ulaşılamayan kişi ihbarının bulunmadığını söyledi.

Çataklı, İnönü Caddesi'nde 2 katlı binanın çökmesine ilişkin yetkililerden bilgi aldı, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bugün 16.50 sıralarında zemin artı bir kat olan binanın çöktüğünü, gerek Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gerek Afad ekiplerinin seri şekilde olay yerine intikal ettiğini belirten Çataklı, Vali Aydın Baruş koordinasyonunda UMKE, emniyet ekiplerinin de katılımıyla arama kurtarma çalışmalarının yapıldığını, enkaz altından çıkartılan vatandaşların seri şekilde hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Olayın duyulmasının ardından 7 ilden sadece 263 personelin AFAD'dan bölgeye geldiğini, ayrıca UMKE, güvenlik ekiplerinin bulunduğunu dile getiren Çataklı, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar yapılan tespitlerde binada 21 kişinin bulunduğu tespit edildi. Bunlardan 8 tanesine arkadaşlarımız ulaştı, kendi imkanlarıyla çıktı. Diğer 13 kişi de arama kurtarma ekiplerince kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. 13 kişinin 8 tanesi tahliye olmuş durumda. 5 tanesi ise biri yoğun bakımda 4'ü serviste hastanelerde tedavi altındalar. Bunların da hayati tehlikeleri yok. Şimdi bizdeki bilgilere göre herhangi bir kayıp, ulaşılamayan kişi ihbarı bulunmuyor. Bir vatandaşla ilgili böyle ihbar vardı onunla yakınlarıyla irtibat kuruldu ve bu binayla ilgisi olmadığı anlaşıldı. Şu andaki bilgilerimize göre binada bize ulaşan, bizim bildiğimiz herhangi bir kişi olduğuna dair tespit yok ancak her türlü ihtimali düşünerek yani yabancı biri olabilir, ailesi burada olmayan biri olabilir, tek başına yaşayan biri olabilir ola ki herhangi bir kişinin bulunabileceği ihtimalini de göz ardı etmeksizin arkadaşlarımız kontrollü şekilde binanın yavaş yavaş enkazını almaya başladılar. Bunu yaparken de dikkatle özenle ara ara köpeklerle arama yapılarak teknik cihazlarla dinleme yapılarak kontrollü şekilde işlemleri yürütüyorlar. İnşallah sürprizle karşılaşmaz enkazı dikkatli şekilde kaldırdıktan sonra üzülecek bir ilave haber almadan da çalışmaları sonlandırmış oluruz."

Binanın giriş katında 3, üst katında ise bir kahvehanenin olduğunu, giriş katındaki bir iş yerinde tadilat olduğunu bildiklerini ifade eden Çataklı, şu andaki değerlendirmelerin göçüğe tadilatın yol açmış olabileceği yönünde olduğunu, konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, gözaltılar olduğunu, olayın detaylarının soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını kaydetti.

Olayda tek tesellinin can kaybı olmaması olduğuna işaret eden Çataklı, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu, yaralılara şifa diledi.

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