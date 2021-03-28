Son dakika haberi... Hurdacıda sanayi tipi tüp delindi; kimyasal gazdan 2'si polis 12 kişi zehirlendi (2)
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Son dakika haberi... Hurdacıda sanayi tipi tüp delindi; kimyasal gazdan 2'si polis 12 kişi zehirlendi (2)

Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Hurdacıda sanayi tipi tüp delindi; kimyasal gazdan 2'si polis 12 kişi zehirlendi (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre 2 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARISakarya'nın Pamukova ilçesinde, hurdacıda bulunan sanayi tipi tüpün delinmesi sonrası açığa çıkan gaz nedeniyle 2'si polis 12 kişinin zehirlenmesi ile ilgili tüpleri su kanalına atan A.Y. ve M.Y. hakkında gözaltı kararı alındı.

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2 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, hurdacıda bulunan sanayi tipi tüpün delinmesi sonrası açığa çıkan gaz nedeniyle 2'si polis 12 kişinin zehirlenmesi ile ilgili tüpleri su kanalına atan A.Y. ve M.Y. hakkında gözaltı kararı alındı. Gazdan etkilenmeleri nedeniyle hastanede bulunan 2 kişinin tedavi sonrası ifadelerinin alınacağı öğrenilirken, tüplerin atıldığı kanalda balık ve kurbağa ölümleri de tespit edildi. Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince hem sudan hem de bölgede bulunan bir çiftlikteki 8 küçükbaştan kan örneği alındı. AFAD ekiplerince incelemenin tamamlandığı 3 tüp, imha için taşınmaya başlandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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