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Son dakika haberleri | Hurda deposunda patlama meydana geldi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Hurda deposunda patlama meydana geldi: 2 yaralı Bursa'da bir depoda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralanırken, depo ve bir çay ocağı kullanılamaz hale geldi.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Hurda deposunda patlama meydana geldi: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da bir depoda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralanırken, depo ve bir çay ocağı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Altınova mahallesi Okul sokak üzerinde bulunan bir hurda deposunda meydana geldi. Yangının itfaiye ekiplerinin ilk belirlemesine göre doğalgaz kaçağından meydana geldiği iddia edildi. Öte yandan depoda ve çay ocağında bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberleri | Hurda deposunda patlama meydana geldi: 2 yaralı

Son dakika haberleri | Hurda deposunda patlama meydana geldi: 2 yaralı

Son dakika haberleri | Hurda deposunda patlama meydana geldi: 2 yaralı

Son dakika haberleri | Hurda deposunda patlama meydana geldi: 2 yaralı

Son dakika haberleri | Hurda deposunda patlama meydana geldi: 2 yaralı

Son dakika haberleri | Hurda deposunda patlama meydana geldi: 2 yaralı

Son dakika haberleri | Hurda deposunda patlama meydana geldi: 2 yaralı

Son dakika haberleri | Hurda deposunda patlama meydana geldi: 2 yaralı

Son dakika haberleri | Hurda deposunda patlama meydana geldi: 2 yaralı

Son dakika haberleri | Hurda deposunda patlama meydana geldi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - 3. Sayfa

Altınova Mahallesi, Osmangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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