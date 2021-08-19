Son dakika haberi: Hırvatistan İçişleri Bakanı, AB'nin yeniden bir göçmen kriziyle karşı karşıya kalmaması gerektiğini söyledi
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Son dakika haberi: Hırvatistan İçişleri Bakanı, AB'nin yeniden bir göçmen kriziyle karşı karşıya kalmaması gerektiğini söyledi

Son dakika haberi: Hırvatistan İçişleri Bakanı, AB'nin yeniden bir göçmen kriziyle karşı karşıya kalmaması gerektiğini söyledi
Anadolu Ajansı / Stipe Majic - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, Afganistan ve Belarus sınırındaki göç krizine ilişkin, Avrupa Birliği'nin (AB) yeniden 2015'teki gibi bir göçmen kriziyle karşı karşıya kalmaması gerektiğini belirtti.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, Afganistan ve Belarus sınırındaki göç krizine ilişkin, Avrupa Birliği'nin (AB) yeniden 2015'teki gibi bir göçmen kriziyle karşı karşıya kalmaması gerektiğini belirtti.

Bozinovic, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'da yaşanan gelişmeler ve Belarus sınırındaki göç krizi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin, göçmenleri siyasi baskı aracı olarak kullanan Belarus yönetimini kınadığını vurgulayan Bozinovic, bu durumun AB üyesi ülkeler için kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Belarus'un bu tutumundan en çok Litvanya, Letonya ve Polonya'nın etkilendiğini belirten Bozinovic, AB'nin dış sınırlarını kararlı bir şekilde koruması gerektiğinin altını çizdi.

Bozinovic, gelecek hafta AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla Afganistan'daki krize ilişkin toplantı düzenleneceğini aktararak "Dün AB içişleri bakanları ile yaptığımız toplantıda göçmenlerin Avrupa ülkelerinin sınırlarına dayandığı 2015'teki senaryonun tekrarlanmaması gerektiği konusunda uzlaştık. Zira bu ne AB ne de göçmenlerin geldiği ülkeler için çözüm yolu olabilir." diye konuştu.

Hırvatistan'ın Afganistan'daki AB kurumlarında görev yapan 20 Afgan'ı kabul edeceğini söyleyen Bozinovic, "Afganistan'daki yeni yönetimin savunmasız gruplara, özellikle kadın ve kız çocuklarına yönelik tutumu endişe verici. AB, bu insanlara yardımcı olmak için Birleşmiş Milletler aracılığıyla çalışmalarına devam edecektir." dedi.

Bozinovic, 21. yüzyılın en önemli sorunlarından biri olan göçün, yasal ve güvenli hale getirilmesi gerektiğine işaret ederek "Çatışma ortamlarından gelen göçmenlerin bizim, özellikle de bu bölgelere yakın ülkelerin yardımına ihtiyacı var. Maddi nedenlerden ötürü yapılan göçlerle bu göç dalgalarını karıştırmamak gerekir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Suriye'de olduğu gibi Afganistan konusunda da AB'ye destek olacaktır"

Bozinovic, Türkiye'nin, yasa dışı yollardan girişleri engelleme konusunda Avrupa'ya çok yardımcı olduğunu vurgulayarak "Türkiye, Suriye'de olduğu gibi Afganistan konusunda da AB'ye destek olacaktır. Türkiye AB'nin ortağıdır ve öyle kalmalıdır." diye konuştu.

AB'nin Afganistan yakınlarındaki ülkelere göçmenler konusunda yardımcı olacağını belirten Bozinovic, Hırvat sınır polisinin 2021 yılında 8 bin 500 kaçak göçmenin ülkeye girmesine engel olduğunu ve söz konusu göçmenlerin 4 bin 400'e yakınının Afganistan ve Pakistan'dan geldiğini sözlerine ekledi.

Son dakika haberi: Hırvatistan İçişleri Bakanı, AB'nin yeniden bir göçmen kriziyle karşı karşıya kalmaması gerektiğini söyledi
Son dakika haberi: Hırvatistan İçişleri Bakanı, AB'nin yeniden bir göçmen kriziyle karşı karşıya kalmaması gerektiğini söyledi
Son dakika haberi: Hırvatistan İçişleri Bakanı, AB'nin yeniden bir göçmen kriziyle karşı karşıya kalmaması gerektiğini söyledi
Son dakika haberi: Hırvatistan İçişleri Bakanı, AB'nin yeniden bir göçmen kriziyle karşı karşıya kalmaması gerektiğini söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic

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