Son dakika haberi | Hırsızlık şüphelisini yakalayıp polise teslim ettiler
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Son dakika haberi | Hırsızlık şüphelisini yakalayıp polise teslim ettiler

03.03.2021 18:34 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:05
Son dakika haberi | Hırsızlık şüphelisini yakalayıp polise teslim ettiler

Son dakika haberler: Antalya'nın Serik ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Olay, Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, markete alışveriş için giren şahıs, ekmek ve çerez paketini gizlice kıyafetinin içine koydu. Market çalışanı, güvenlik kamerası sayesinde durumu fark etti. Çalışan, şüpheli şahsın yanına gidip aldıklarını geri bırakması gerektiğini söyledi. Şahıs ise cevap vermeden marketten kaçtı. Market çalışanları ise şahsın arkasından koştu. Şüpheli, boş bir arazide çevredeki vatandaşların yardımıyla yakalandı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsın ifadesinde, "Karnım açtı o yüzden aldım" dediği iddia edildi. - ANTALYA

Son dakika haberi | Hırsızlık şüphelisini yakalayıp polise teslim ettiler
Son dakika haberi | Hırsızlık şüphelisini yakalayıp polise teslim ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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