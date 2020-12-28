Hırsızlık şüphelilerinin polise ateş açıp kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hırsızlık şüphelilerinin polise ateş açıp kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı

28.12.2020 09:50 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:29

Adana'da hırsızlık için bir eve giren 2 şüpheli ile onlara gözcülük eden 2 kişi, kaçarken polise açtı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 23 Aralık günü saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Duyduğu seslere uyanan Selva E., iki kişinin hırsızlık için eve girdiğini görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

POLİSLERE ATEŞ AÇTILAR

Polisin geldiğini gören şüpheliler kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerden biri, elindeki tabancayı havaya doğru ateş etti. Kovalamaca sırasında şüpheliler, polislere de defalarca ateş etti. Polislerin yara almadığı olay, sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polisin anonsu üzerine olay yerine Gasp Büro Amirliği'ne bağlı takviye ekipler geldi. Sokak sokak şüphelileri arayan ekipler, polise ateş ettiği belirlenen A.B. ile Rıdvan Ş.'yi Onur Mahallesi'nde, eve giren şüpheliler Mertcan F. ile Barış K.'yı ise Uçak Mahallesi'nde yakalayıp, etkisiz hale getirdi.

"DÜŞMANLARIM EVİME BASKINA GELDİ"

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, Rıdvan Ş.'nin ifadesinde, "A.B., 'düşmanlarım evime baskına geldi. Zor durumdayım' deyince yanına gittim. Hırsızlığa gittiğini, polisle çatışacağını bilmiyordum" dediği öğrenildi. Şüphelilerden Mertcan F. ise hırsızlık için gözcülük yaptığını, arkadaşının polise ateş edeceğini bilmediğini öne sürdü.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık, öldürmeye teşebbüs, görevli memura mukavemet ve kamu malına zarar suçlarından adliyeye sevk edilen A.B., Rıdvan Ş., Mertcan F. ile Barış K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık şüphelilerinin polise ateş açıp kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Berk Oktay Hande Erçel Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Okan Buruk Arda Turan Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Elazığ Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hırsızlık şüphelilerinin polise ateş açıp kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 12:29:33. #1.14#
title