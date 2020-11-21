HDP önünde bekleyen aileler yüzlerine tükürüldüğü iddiasıyla binaya girmek istedi

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki eylemi devam ederken, aileler HDP binasına giren bir kişinin kendilerine tükürdüğü iddiasıyla parti binasına girmek istedi. Binadan çıkan şahıs ile aileler arasında tartışma yaşanırken, polis bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Diyarbakır'da aileler çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatırken, eylem 446 gündür devam ediyor. Ailelerin bina önündeki bekleyişi sürerken, bugün HDP binasına giren bir kişi ile eylem yapan aileler arasında gerginlik yaşandı.

KAHROLSUN HDP SLOGANLARI

Aileler, şahsın yüzlerine tükürdüğünü iddia ederken HDP binasına girmek istedi. Ailelerin HDP il binasına girmesine polis ekipleri engel oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından aileler kahrolsun HDP sloganı atarak HDP'lilere tepki gösterdi.

"ASLA KABUL ETMEYECEĞİM"

Yüzüne tükürüldüğünü iddia eden ailelerden Nazlı Sancar, HDP'lilerin yüzüne tükürdüğünü ve bunu asla kabul etmediğini belirterek bu durumu eleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK