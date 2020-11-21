HDP önünde bekleyen aileler yüzlerine tükürüldüğü iddiasıyla binaya girmek istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

HDP önünde bekleyen aileler yüzlerine tükürüldüğü iddiasıyla binaya girmek istedi

21.11.2020 15:57 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:30
HDP önünde bekleyen aileler yüzlerine tükürüldüğü iddiasıyla binaya girmek istedi

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki eylemi devam ederken, aileler HDP binasına giren bir kişinin kendilerine tükürdüğü iddiasıyla parti binasına girmek istedi. Binadan çıkan şahıs ile aileler arasında tartışma yaşanırken, polis bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Diyarbakır'da aileler çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatırken, eylem 446 gündür devam ediyor. Ailelerin bina önündeki bekleyişi sürerken, bugün HDP binasına giren bir kişi ile eylem yapan aileler arasında gerginlik yaşandı.

KAHROLSUN HDP SLOGANLARI

Aileler, şahsın yüzlerine tükürdüğünü iddia ederken HDP binasına girmek istedi. Ailelerin HDP il binasına girmesine polis ekipleri engel oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından aileler kahrolsun HDP sloganı atarak HDP'lilere tepki gösterdi.

"ASLA KABUL ETMEYECEĞİM"

Yüzüne tükürüldüğünü iddia eden ailelerden Nazlı Sancar, HDP'lilerin yüzüne tükürdüğünü ve bunu asla kabul etmediğini belirterek bu durumu eleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

Haber Yorumları (1)
YORUMCU: SEÇİMLERE KADAR BEKLERLER SONRA ZATEN TAM TERSİ OLUR
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfi Elvan İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ahmet Kaya Mert Fırat Cansu Dere İbrahim Tatlıses
Spor Mert Günok Caner Erkin Samet Aybaba Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kasım Çocuk Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HDP önünde bekleyen aileler yüzlerine tükürüldüğü iddiasıyla binaya girmek istedi - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 16:32:34. #1.14#
title