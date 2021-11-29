Son dakika haberi! Hazır giyimde az su ile üretim hız kazandı; patent başvuruları yüzde 154 arttı

Yeşil dönüşümün patent sayılarına da yansıdığını söyleyen Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması alanında 10 aylık verileri incelediğimizde 2021'in 10 ayında yüzde 154 attı. Bu başvuruların önemli bir kısmı ise üretim proseslerinde su kullanımını azaltmaya yönelik buluşlardan oluşuyor" dedi.

Pandemi nedeniyle tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortopedik araçların imalatına yönelik patent başvurularındaki artışı yüzde 52 olduğunu belirten Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, su tüketiminin fazla olduğu giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması alanında patent başvurusunun ise yüzde 154 olduğunu dile getirdi.

BİR TİŞÖRT İÇİN 2 BİN LİTREDEN FAZLA SU HARCANIYOR

Bu başvuruların büyük kısmının su tüketimini azaltmaya yönelik ürünlerden oluştuğunu aktaran Akbulut, "Su tüketiminin fazla olduğu sektörlerin başında hazır giyim ve konfeksiyon geliyor. Sadece bir tişört için 2 bin litreden fazla su harcanıyor. Tekstil sektöründe birçok oyuncu bu durumun farkında. Su tüketimini azaltmaya yönelik girişimlerde bulunuyorlar. Bu girişimler de patent sayılarına yansıdı. Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması alanında 10 aylık verileri incelediğimizde 2020'nin aynı dönemine göre 2021'in 10 ayında yüzde 154'lük artış söz konusu. Bu başvuruların önemli bir kısmı ise üretim proseslerinde su kullanımını azaltmaya yönelik buluşlardan oluşuyor. Yeşil dönüşüm ve dünyayı gelecek nesillere bırakma kaygısı patent sayılarına da yansımış durumda" ifadelerini kullandı.

TIBBİ VE CERRAHİ TEÇHİZAT İLE ORTOPEDİK ARAÇLARIN İMALATINDA DA ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Sağlık sektöründe de pandemi nedeniyle patent başvurularının yükseliş eğiliminde olduğunu dile getiren Akbulut, "Fikri sınai ve mülkiyet haklarının en temel yaklaşımı olan 'Buluşlar ihtiyaçtan doğar' prensibinin en net göstergesinin sağlık sektöründeki patent başvuruşlarının yüksekliğinden görebiliyoruz. Bu doğrultuda tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortopedik araçların imalatında geçen yılın 10 aylık dönemine göre bu yılın ilk 10 ayında yüzde 52'lik artış kaydedilmiş durumda bu rakamın sene sonuna kadar yüzde 60'ı geçeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

Öte yanda bu dönemde akümülatör, primer pil ve batarya imalatına yönelik patent çalışmalarında yüzde 26'lık artış yakalandığının altını çizen Akbulut, "Eczacılık ürünleri, tıbbi kimyasallar ve botanik ürünlerinde yüzde 26, radyo ve televizyon vericileri ile telefon ve telgraf hattı teçhizatında yüzde 10, büro makineleri ve bilgisayar alanında yüzde 9, ana kimyasal maddelerin üretiminde ise yüzde 5'lik artış kaydedilmiş durumda" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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