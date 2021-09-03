Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü

Anadolu Ajansı / Fatih Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İslam Kalkınma Bankası'nın 46. Yıllık Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile görüştü.

İslam Kalkınma Bankası'nın 46. Yıllık Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile görüştü.

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Erdoğan

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Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü - Haberler
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