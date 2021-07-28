Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar

Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ederken, tahliye edilen vatandaşların mahalleye girişlerine izin verilmedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ederken, tahliye edilen vatandaşların mahalleye girişlerine izin verilmedi. Bazı vatandaşlar hayvanlarını traktörlere yükleyerek bölgeden kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri ise mahalleye girmek isteyen vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangını çıkış noktaları arasında bulunan Evrenseki Mahallesi'nde vatandaşlar tahliye edildi. Yangın bölgesinden tahliye edilen vatandaşların mahalleye girişlerine izin verilmedi. Bazı vatandaşlar küçükbaş hayvanlarını traktörlere yükleyerek bölgeden kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri ise mahalleye girmek isteyen vatandaşları güçlükle sakinleştirdi.

Hayvanlarını traktöre yükleyerek yangın bölgesinden kaçan Ahmet Tırpan, "Yangının içerisinde kaldık. Canımızı zor kurtardık. Yangının ilerlemesi devam ediyor. Her şey ortada. Ben Antalya'dan geldim. Abim yangın içerisinde kaldı. Onu bulduk. Dere yatağında suyun içerisinde. Hastaneye kaldırdık. Evimiz yandı. Her şeyimiz yandı. Canımızı zor kurtardık" dedi.

Yaşadıklarını gözyaşları arasında anlatan Ayşe Alkan, "Serik'te oturuyordum. Köyden dumanları gördüm. Abimi aradım, 'Ben yanıyorum' dedi. Ona koştuk. Zorla kurtardık. Buraya geldik. Babamların evleri de yandı. Hiçbir şeyleri kalmadı. Abim hastanede yatıyor. Annem hastanede diyaliz hastası" dedi.

(Ertuğrul Gün-Akif Yılmaz/İHA)

Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manavgat'ta yangın nedeniyle boşaltılan Kalemler Mahallesi küle döndü
Manavgat'ta yangın nedeniyle boşaltılan Kalemler Mahallesi küle döndü
Antalya'da can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
Antalya'da can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Mesut Özil Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Hayvanlarını yangından traktöre yükleyerek kaçırdılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 18:54:24. #1.14#

title