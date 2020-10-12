Son dakika haberi | Hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Bulut için belediye önünde tören düzenlendi
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Son dakika haberi | Hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Bulut için belediye önünde tören düzenlendi

12.10.2020 15:15 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:20

Edinilen son dakika haberine göre Cenaze aracının Kilis Belediyesi binasına gelişi Törene katılan belediye çalışanları ve vatandaşlar Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için belediye önünde dua edilmesi Cenazenin araca taşınması KİLİS - Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet...

Cenaze aracının Kilis Belediyesi binasına gelişi

Törene katılan belediye çalışanları ve vatandaşlar

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için belediye önünde dua edilmesi

Cenazenin araca taşınması

KİLİS - Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için Kilis Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Son dakika haberi | Hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Bulut için belediye önünde tören düzenlendi
Son dakika haberi | Hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Bulut için belediye önünde tören düzenlendi
Son dakika haberi | Hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Bulut için belediye önünde tören düzenlendi
Son dakika haberi | Hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Bulut için belediye önünde tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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