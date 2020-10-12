Son dakika haberi | Hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Bulut için belediye önünde tören düzenlendi

Edinilen son dakika haberine göre Cenaze aracının Kilis Belediyesi binasına gelişi Törene katılan belediye çalışanları ve vatandaşlar Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut için belediye önünde dua edilmesi Cenazenin araca taşınması KİLİS - Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet...