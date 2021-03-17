Son dakika haberi | Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (5)
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Son dakika haberi | Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (5)

17.03.2021 19:08 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:19
Son dakika haberi | Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (5)

Bir son dakika haberine göre BÜTÜN MÜŞTEKİLER DİNLENDİPatlamada hayatını kaybeden Sabahattin Tepeçınar'ın ikiz kardeşi Sadettin Tepeçınar'ın ifadesi alındığı sırada fabrika sahiplerinden sanık Y.C., müdahalede bulundu.

BÜTÜN MÜŞTEKİLER DİNLENDİ

Patlamada hayatını kaybeden Sabahattin Tepeçınar'ın ikiz kardeşi Sadettin Tepeçınar'ın ifadesi alındığı sırada fabrika sahiplerinden sanık Y.C., müdahalede bulundu. Bunun üzerine salonda gerginlik yaşanması sebebiyle duruşmaya 15 dakika ara verildi. Aranın ardından duruşmaya müşteki sıfatıyla katılan 108 kişinin tamamının beyanları tamamlandı. Daha sonra salondaki avukatların beyanları alınmaya başlandı.

MÜŞTEKİLERİN VEKİLİ OLAN AVUKATLARIN BEYANLARI DİNLENMEYE BAŞLANDI

Mahkeme tarafından söz verilen müşteki vekillerinden avukat Can Atalay savunmasında, "Bu dosya işçilere insan muamelesi yapılmasının dosyasıdır. Dosya olası kast dosyasıdır. Bu bir cinayet dosyasıdır. Biz bu davada hayatını kaybeden işçilerin kardeşlerini ve yakınlarını savunuyoruz. Biz tutuklanma istemiyoruz, ceza istiyoruz. Bu dava uzamasın. Duruşma salonundaki sorun sanıkların işini kolaylaştırabilir fakat bizim işimizi zorlaştırır. Sorgu aşamasında delil tartışması yapılmadan delil gömmeye çalıştılar. Bu hukuka aykırıdır. Fabrikada ne olacağı bilindiği için mühendislere yetki verilmeye çalışıldı. Y.C. ile fabrikada çalışan insanların toplum önünde eşit olmadığı açık bir şekilde ortadadır. A.R.E.C.'nin tutukluluk gerekçesiyle duruşma salonunda bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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