Son dakika haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Son dakika haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre HATAY'ın Samandağ ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kilo kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, 5 av tüfeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kilo kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, 5 av tüfeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeşilyazı Mahallesi'ndeki 2 eve operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği 'Öğle' ile evlerde yapılan aramada, 1 kilo kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, 5 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile 1 muşta ele geçirdi. Olayla ilgili H.D. ve T.K. gözaltına alındı.


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Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri

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