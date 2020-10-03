Hastaneye gitmek istemeyen şahıs, eşi ve çocuklarını rehin aldı
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Hastaneye gitmek istemeyen şahıs, eşi ve çocuklarını rehin aldı

03.10.2020 17:34 | Son Güncelleme: 03.10.2020 18:21
Hastaneye gitmek istemeyen şahıs, eşi ve çocuklarını rehin aldı

Hatay'da bir kişi kendisini hastaneye götürmek isteyen ailesini rehin aldı. Bölgeye gelen polis ekiplerinin şahsı ikna çalışmaları olumsuz yanıt verince, özel harekat polisleri sevk edildi. Şahıs, etkisiz hale getirildi.

Hatay'ın Antakya'ya bağlı Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 35 yaşındaki Ayhan H'yi ailesi hastaneye götürmek istedi. Buna karşı çıkan Ayhan H, eşi ve çocuklarının evden çıkmasına izin vermedi. Ayhan H'nin ailesini rehin aldığını fark eden yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince Ayhan H'yi ikna etmek için çalışma başlatıldı. Ayhan H. ikna çabalarına olumsuz yanıt verince, bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

ŞAHIS, MÜDAHALE ANINDA YARALANDI

Özel harekat polisleri, itfaiye merdiveniyle evin balkonuna çıktı. Tüm çabalara rağmen ikna edilemeyen Ayhan H'nin yaralanarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ayhan H, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Hastaneye gitmek istemeyen şahıs, eşi ve çocuklarını rehin aldı
Hastaneye gitmek istemeyen şahıs, eşi ve çocuklarını rehin aldı
Hastaneye gitmek istemeyen şahıs, eşi ve çocuklarını rehin aldı
Hastaneye gitmek istemeyen şahıs, eşi ve çocuklarını rehin aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin BOZOK

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