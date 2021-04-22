Son dakika haberleri! Hatay'da dilenci operasyonu
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Son dakika haberleri! Hatay'da dilenci operasyonu

İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Hatay'da dilenci operasyonu Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, çevre illerden gelerek dilencilik yapan 20 kişiyi yakalayarak il dışına gönderdi.

Hatay'da dilenci operasyonu

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, çevre illerden gelerek dilencilik yapan 20 kişiyi yakalayarak il dışına gönderdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 1 haftadır şehirde bulunan 20 dilencinin, Zabıta Daire Başkanlığı binasına götürülerek haklarında işlem yapıldığı ve haksız kazançla elde ettikleri paralara tutanakla el konulduğu belirtildi.

Son dakika haberleri! Hatay'da dilenci operasyonu
Son dakika haberleri! Hatay'da dilenci operasyonu
Son dakika haberleri! Hatay'da dilenci operasyonu
Son dakika haberleri! Hatay'da dilenci operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ

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