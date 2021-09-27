Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'da hatalı sollama can aldı. İddialara göre iki şeritli yolda öndeki aracı geçmeye çalışan araç sürücüsü, karşı yönden gelen aracı görmeyerek kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İKİ OTOMOBİL DE YOLDAN ÇIKTI

Sur ilçesi eski Mardin yolu olarak bilinen Gazi Köşkü civarında seyir halinde olan 21 EP 381 plakalı Renault Bordway marka otomobil iki şeritli yolda aniden sollama yaptığı iddia edilerek karşı önden gelen 34 JD 9433 plakalı Citroen marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil yoldan çıkarken, her iki araçta bulunan 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Kaza gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde çalışma yapan polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.