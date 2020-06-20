Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
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Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü

Yoğun bakım servisinde bisiklet sürdüğü iddia edilen bir doktorun şaşkınlık yaratan anları, MHP İl Başkanı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiler üzerine doktor hakkında inceleme başlatıldı.

20.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:03

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, doktor olduğu iddia edilen bir kişinin yoğun bakım servisinde bisiklet sürmesinin görüntüleri ortaya çıktı. MHP Ordu İl Başkanı'nın paylaştığı görüntüler, izleyenlerde şok etkisi yarattı.

DOKTOR, YOĞUN BAKIMDA BİSİKLET SÜRDÜ

Olay yaratan anının güvenlik kamera görüntüsü, MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. 6 Temmuz 2019 tarihinde hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde D.D.K. isimli doktorun yoğun bakım servisinden bisikletle çıktığı ve bazı hastaların şaşkın bakışları arasında bisikletle ilerlediği görülüyor.

"BU NASIL VURDUMDUYMAZLIK"

MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde tepkisini dile getirirken, "Araştırma Hastanesinin doktoru D.D.K. ameliyathanede hasta içeride o salonda bisiklet kullanıyor. Bu nasıl bir vurdum duymazlık? Bu doktor kim kimler tarafından korunuyor. Bu olayı mahkemeye taşıyorlar ama ceza almıyor. Ameliyathane senin at oynatacağın yer değil hoca. Sen Ordulu hemşehrilerimizin hastalarıyla ilgilen, bisiklete biniyorsan iş saatinden sonra nerde binersen bin" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu ise, "Görüntüleri ben de gördüm. İnceleme başlatıldı. Benim yeni geldiğim zamanlarda bu olay meydana geliyor. Gerekli araştırmayı bizler de yapacağız" açıklamasında bulundu.

Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (4)
RİMELLİ ERKEK: Doktorluğun ne demek olduğunu daha anlayamamış demek ki. .
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ASD: geçen hastaneye gittim doktorları dövecektim. .
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HALK: Doktor sonra çıkıp ağlmayın bizi neden dövüyorlar diye
Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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