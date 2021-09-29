Son dakika haberi... Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki

Son dakika gündem haberi... TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, lise öğrencisi Hanife Büşra Konyar'ın (17) başına isabet edip ölümüne neden olan yorgun mermiyi ateşleyen ve tutuklu yargılanan Ömer Kaya (29), önce 5 yıl 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, sonra da pişmanlığı, davranışları, gözaltı ve tutukluluk süreleri göz...

TOKAT (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, lise öğrencisi Hanife Büşra Konyar'ın (17) başına isabet edip ölümüne neden olan yorgun mermiyi ateşleyen ve tutuklu yargılanan Ömer Kaya (29), önce 5 yıl 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, sonra da pişmanlığı, davranışları, gözaltı ve tutukluluk süreleri göz önüne alınarak tahliye edildi. Karara tepki gösteren Büşra'nın ailesi, adliye önünde sinir krizi geçirdi.

Olay, 31 Aralık 2020'de Erbaa ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Nakşiye-İbrahim Konyar çiftinin 3 çocuğundan Hanife Büşra Konyar, alışveriş dönüşü yol ortasında aniden yere yığıldı. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına 'yorgun mermi' isabet ettiği ortaya çıktı. Ağır yaralanan Konyar, 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın failini belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, Mevlana Mahallesi Seyrantepe bölgesinde silahı ateşleyen kişinin Ömer Kaya olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Kaya'nın babasına ait ruhsatlı tabancanın balistik incelemesinde de merminin silahtan ateşlendiği belirlendi. İlk ifadesinde havaya ateş ettiğini kabul eden Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

'ÇOK PİŞMANIM VE ÜZGÜNÜM'

Hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 9 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Ömer Kaya'nın, Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasının karar duruşması görüldü. Duruşmada Hanife Büşra Konyar'ın ailesi ve avukatı hazır bulundu. Sanık Ömer Kaya da tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Mahkeme heyetinin iddianameyi okumasının ardından söz alan Kaya, "Böyle bir şey olmasını kim ister? Çok pişmanım ve üzgünüm" diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Kaya'yı önce 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sonra da Kaya'nın pişmanlığı, yargılama sürecindeki davranışları, gözaltı ile tutuklulukta geçirdiği süreler ve verilen ceza miktarı dikkate alınarak yurt dışına yasağı ile tahliyesine karar verildi.

'BÖYLE BİR ADALET YOK'

Karar sonrasında Hanife Büşra Konyar'ın annesi Nakşiye Konyar ve Büşra Konyar'ın kız kardeşi Esma sinir krizi geçirdi. Konyar ailesini, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Duruşma sonrası baba İbrahim Konyar "İnanmıyoruz. Böyle bir adalet yok. Taksirli suç diyor, bilinçsiz suç diyor. Böyle bir şey var mı? O katil mermiyi sıktığı zaman düşünecekti. Evlatlarımızı istiyoruz, evlatlarımızı geri getirsin. Yazık değil mi anneye babaya? Yazık değil mi bunlara, bana yazık değil mi?" diyerek karara isyan etti.


- Tokat
Son dakika haberi... Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki

Son dakika haberi... Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki

Son dakika haberi... Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki

Son dakika haberi... Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki

Son dakika haberi... Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki

Son dakika haberi... Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki

Son dakika haberi... Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki

Son dakika haberi... Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki

Son dakika haberi... Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki

Son dakika haberi... Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki

Son dakika haberi... Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mustafa Şentop Abdullah Öcalan
Magazin Düm Tek Tek Şevval Şahin Mustafa Keser Esra Erol
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Olaf Scholz Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Hanife Büşra'nın 'yorgun mermi' ile ölümünde tahliyeye tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:11:02. #1.11#