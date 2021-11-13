Son dakika haberi | Halfeti'nin simgesi Ulu Cami su yüzeyinden yükseltilerek turizme kazandırılacak

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Baraj Gölü nedeniyle bir kısmı su altında kalan tarihi Ulu Cami'nin restorasyon çalışmalarıyla tabanından yükseltilerek turizme ve ibadete açılması hedefleniyor.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 2013'te "Sakin şehir" ağına dahil edilen ve tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin "saklı cenneti" olarak adlandırılan Halfeti, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Birecik Barajı'nın hizmete açılmasının ardından 2002'de 40 santimetrelik kısmı suyun altında kalan 177 yıllık tarihi Ulu Cami, turistlerin ilgisini çekiyor.

Halfeti Belediyesinin, özel işçiliğe sahip kesme taştan inşa edilen, enine dikdörtgen planlı ve üç salondan oluşan caminin ibadete ve turizme açılması için yürüttüğü projede sona gelindi.

Projenin hayata geçmesi halinde tarih cami, tabanı yükseltilerek turizme ve ibadete kazandırılacak.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, AA muhabirine, ilçenin Şanlıurfa'nın ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Son 2 yılda Kovid-19 salgını dolayısıyla turizmde istedikleri gibi bir hareketlilik olmadığını ancak 2021'de normalleşmeyle birlikte yıl sonuna kadar hedeflenen rakama ulaşmayı beklediklerini aktaran Albayrak şöyle konuştu:

"Halfeti ilçemiz tarihi ve doğası ve sakin şehir olması nedeniyle önemli bir turizm bölgemiz. İlçemizdeki Ulu Cami ayakta duran önemli Osmanlı eserlerinden bir tanesi. 1844 yılında yapılmış ve 2002 yılında Birecik Barajı'nın yapılmasıyla bir kısmı sular altında kalmıştır. Bu camimizin yapım projesi Rölöve Müdürlüğünde hazır bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı eğer yatırım programına alırsa inşallah Ulu Cami yeniden ibadete ve turizme açılacak.

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı'mızı ilçemizde ağırladık. Caminin bir kısmı su içinde kaldığı için korunması gerekiyor. Bu proje hayata geçirilirse 177 yıllık Osmanlı eseri kurtarılacak. Bize günümüze kadar varlığını sürdüren bu yapıya sahip çıkmak düşüyor. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığımız hem Diyanet İşleri Başkanlığı'mızla görüşerek inşallah eski günlerde olduğu gibi tekrar ibadete açacağız. Bu sayede turistlerde güzel bir Osmanlı eseriyle karşılaşmış olacak. Camimiz su ile birleşmiş bir cami aynı Beşiktaş'taki Ortaköy Camisi gibi görüntüsü olacak burada. Projede caminin her taşı sökülecek ve 4 metre kaldırılarak tekrardan inşa edilecek. Gerçekten zor bir proje ve maliyeti 10 milyonu bulacak ama açılacak olması bizleri de mutlu edecek."

Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Komitesi Başkanı Mehmet Kamil Türkmen ise tarihi caminin tekrar ibadete açılacak olmasının turizme bir değer katacağını söyledi.

Caminin turizmde pozitif bir etki oluşturacağını aktaran Türkmen, "Projenin ivedilikle gerçekleşmesini istiyoruz ve olumlu karşılıyoruz. Projenin ihale aşamasına kadar gelmesi çok önemli. 1 milyon turistin geldiği bir bölgeye katma değer katacağına inanıyoruz." diye konuştu.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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