Son dakika haberi... Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki anjiyografi ünitesi, İran ve Irak'tan da hasta kabul ediyor

HAKKARİ (DHA) - KENTTE 71'i doktor 730 personelin görev yaptığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde 1 yıl önce hizmete açılan anjiyografi ünitesi, daha önce tedavi için en yakın il Van'a gitmek zorunda kalan hastalar için büyük imkan sağladı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Haşim Tüner, "Komşu il Şırnak'ın yanı sıra komşu ülkeler İran ve Irak'tan da hasta kabul ediyoruz. Burada imkanlarımız çok iyi. En iyi cihazlar elimizde" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın desteği ile Hakkari Devlet Hastanesi'ne yatırımlar sürüyor. Hastanede 172 yatak kapasitesi, 71'i doktor 730 kişilik personeli ile kent sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen hastalara hizmet veriliyor. Son teknoloji tıbbi cihazlar sayesinde kent tarihinde ilk olarak değerlendirilen birçok ameliyat da hastanede başarıyla yapıldı. Hastanenin 1 yıl önce açılan anjiyografi ünitesi ise daha önce en yakın il Van'a gitmek zorunda kalan hastalar için büyük imkan sağladı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Enes Alıç ise yurt dışından özellikle Irak ve İran'dan gelen hastaları da tedavi ettiklerini ve hizmetten çok memnun olunduğunu söyledi.