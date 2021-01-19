Son dakika haberi! Hakkari'den Van'a hasta taşınan ambulans, buzlanan yolda devrildi
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Son dakika haberi! Hakkari'den Van'a hasta taşınan ambulans, buzlanan yolda devrildi

19.01.2021 11:14 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:18
Son dakika haberi! Hakkari'den Van'a hasta taşınan ambulans, buzlanan yolda devrildi

Son dakika haberler: VAN'da, hasta taşınan Hakkari Acil Sağlık Hizmetleri'ne ait ambulans, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

VAN'da, hasta taşınan Hakkari Acil Sağlık Hizmetleri'ne ait ambulans, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanmayan 3 sağlık görevlisi, tedbir amaçlı Başkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

?Kaza, sabah saatlerinde Başkale ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Van-Hakkari yolundaki Bebleşin mevkisinde meydana geldi. Van merkeze hasta getirilen Hakkari Acil Sağlık Hizmetleri'ne ait 30 AB 246 plakalı ambulans, dönüş yolunda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarına devrildi. Kazada ambulanstaki 3 sağlık görevlisi de yara almazken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki personel, bölgeye gelen sağlık görevlilerince alınarak, tedbir amaçlı Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Son dakika haberi! Hakkari'den Van'a hasta taşınan ambulans, buzlanan yolda devrildi
Son dakika haberi! Hakkari'den Van'a hasta taşınan ambulans, buzlanan yolda devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU

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