Son dakika haberi | Hakkari'de, teröristlere ait 4 sığınakta mühimmat ve silahlar bulundu
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Son dakika haberi | Hakkari'de, teröristlere ait 4 sığınakta mühimmat ve silahlar bulundu

26.11.2020 16:48 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:51
Son dakika haberi | Hakkari'de, teröristlere ait 4 sığınakta mühimmat ve silahlar bulundu

Son dakika gündem haberi... HAKKARİ'nin Yüksekova ve Çukurca ilçeleri kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 4 sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ve Çukurca ilçeleri kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 4 sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesinin Armutlu ve Çukurca ilçesine bağlı Kavaklı bölgeleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Yıldırım-2 Kavaklı' adıyla düzenlenen operasyonda, teröristlere ait 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda; 70 RPG-7 antitank mühimmatı, 77 RPG-7 sevk fişeği, uzaktan komutalı ve tuzaklı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, el bombası, 260 AK-47 kalaşnikof fişeği, 5 EYP yapımında kullanılan pil bloku, akım ölçer, büyük hilti, anahtar takımı, 250 mililitre 12 çakmak gazı, 2 mavi jelikan bidon, termal şemsiye, 36 çakmak, uyku tulumu, çadır, panço, akü, 50 litre benzin, 70 litre mazot ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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