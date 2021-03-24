Son dakika haberi... Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenlemek suçlamasıyla gözaltına alınanlar tahliye edildi

Karayip ülkesi Haiti'de Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenlemek ve hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan 12 kişinin serbest bırakılmasına hükmetti.

Muhalefet liderlerinden Andre Michel, yaptığı açıklamada, mahkemenin, hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan aralarında bir yargıç ve polis müfettişinin de bulunduğu 12 kişinin tahliye kararından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Michel, gözaltındakilerin henüz serbest bırakılmadığını söyledi.

Aralarında bir Yüksek Mahkeme yargıcı ve polis müfettişinin bulunduğu 12 kişi Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenlemek ve hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla şubat ayında gözaltına alınmıştı.

Haiti'de tartışmalı başkanlık seçimi

Haiti'de Devlet Başkanı Moise, 2016'daki tartışmalı başkanlık seçimleri nedeniyle görevini bir yıl geçici olarak yürütmüş, başkanlık görevine resmen Şubat 2017'de başlayabilmişti. Moise, bu sebeple 5 yıl olan başkanlık görev süresinin Şubat 2022'de dolacağını öne sürerken, muhalefet partileri görev süresinin 7 Şubat 2021'de dolduğunu savunuyor.

Ülkede Moise'nin görevden ayrılması talebiyle Ekim 2020'den bu yana gösteriler düzenleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik