Son dakika haberi | Hafik'te kazaların yaşandığı kavşağa trafik lambaları konuluyor
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Son dakika haberi | Hafik'te kazaların yaşandığı kavşağa trafik lambaları konuluyor

Son dakika haberi | Hafik'te kazaların yaşandığı kavşağa trafik lambaları konuluyor
Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Hafik ilçesinde trafik kazaları nedeniyle ölümlü ve yaralanmalı kazaların meydana geldiği kavşağa trafik lambaları yerleştiriliyor.

Hafik ilçesinde trafik kazaları nedeniyle ölümlü ve yaralanmalı kazaların meydana geldiği kavşağa trafik lambaları yerleştiriliyor.

Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunduğu esnada iki otomobil kavşakta çarpıştı. Bir kişinin hafif yaralandığı kazada Çuhadaroğlu, kazazedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çuhadaroğlu, yaptığı açıklamada, kara yolları ekiplerince birçok kazanın yaşandığı kavşağa trafik lambası konulması için çalışma başlatıldığını söyledi.

Bir daha kaza yaşanmaması için ellerinden gelen çalışmayı yapacaklarını aktaran Çuhadaroğlu, "Sivas- Erzincan kara yolu üzerinde Hafik ilçe girişinde bulunan kavşakta yaşanan trafik kazaları nedeniyle geçtiğimiz yıllarda buraya üst geçit yapıldı. Üst geçidin ayakları görüş mesafesini düşürdüğü için kazalar yaşanmaya devam etti. Üst geçit geçen hafta kaldırıldı. İlgili kurumlarla yaptığımız görüşmeler sonrasında trafik lambası konulması için çalışma başlatıldı. Bu anlamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Son dakika haberi | Hafik'te kazaların yaşandığı kavşağa trafik lambaları konuluyor
Son dakika haberi | Hafik'te kazaların yaşandığı kavşağa trafik lambaları konuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Akyüz

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