Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı / Bülent Özkaleli - Haberler | Yerel

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında Şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti Çorum'da bir apartmandan bisiklet şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

ÇORUM (İHA) - Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti

ÇORUM - Çorum'da bir apartmandan bisiklet şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Şüphelinin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Üçtutlar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahçılar 18. Sokak üzerinde bulunan bir apartmana gelen kimliği belirsiz bir şahıs apartman içerisinde bulunan bisikletlerden birisini saniyeler içerisinde alarak kayıplara karıştı.

Bisikletinin yerinde olmadığını gören Hasan S. apartmanın güvenlik kameralarını incelediğinde bisikletinin çalındığını fark etti. Hasan S., kamera görüntüleriyle birlikte gittiği polis merkezinde bisikletini çalan şahıstan şikayetçi oldu. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde apartmana giren şüphelinin önce içeride bulunan bisikletleri incelediği görülürken, daha sonra içerisinden seçtiği bisikleti alarak kapıdan çıktığı görülüyor.

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı / Bülent Özkaleli - Son Dakika Haberleri
Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı

Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Esra Erol Seda Sayan Şafak Sezer
Spor Fatih Terim Alex Teixeira Aykut Kocaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 16:31:18. #1.11#