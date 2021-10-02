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Son dakika haberi | Bingöl'de Eren Şenyayla-Sağgöze operasyonu başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Bingöl'de Eren Şenyayla-Sağgöze operasyonu başlatıldı

Edinilen son dakika haberine göre Sonbahar-kış operasyonları kapsamında Bingöl'de Eren Şenyayla-Sağgöze operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

DİYARBAKIR (İHA) - Sonbahar-kış operasyonları kapsamında Bingöl'de Eren Şenyayla-Sağgöze operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sonbahar-Kış operasyonları kapsamında Diyarbakır-Muş-Bingöl illerinde "Eren Şenyayla-Sağgöze" operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlıklarının sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2.520 personel 124 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile İnançlı, İnatçı ve Kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi. - BİNGÖL

Son dakika haberi | Bingöl'de Eren Şenyayla-Sağgöze operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi | Bingöl'de Eren Şenyayla-Sağgöze operasyonu başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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