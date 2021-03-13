Son dakika haberi | - Gürcistan COVAX programından ilk aşılarını aldı- Gürcistan'da aşılama programı 15 Mart'ta başlayacak
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Son dakika haberi | - Gürcistan COVAX programından ilk aşılarını aldı- Gürcistan'da aşılama programı 15 Mart'ta başlayacak

13.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:54

Bir son dakika haberine göre - Gürcistan COVAX programından ilk aşılarını aldı Gürcistan'da aşılama programı 15 Mart'ta başlayacak Gürcistan, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan sağlanan korona virüs aşılarının ilk partisini teslim aldı.

- Gürcistan COVAX programından ilk aşılarını aldı

Gürcistan'da aşılama programı 15 Mart'ta başlayacak

TİFLİS - Gürcistan, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan sağlanan korona virüs aşılarının ilk partisini teslim aldı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında aşıya ulaşamayan ülkelere "Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan sağlanan verilen sürüyor. Gürcistan'a COVAX programından sağlanan 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısını taşıyan uçak, sabah saatlerinde Tiflis Havalimanı'na iniş yaptı. Sağlık Bakanı Ekaterine Tikaradze yaptığı açıklamada, aşılama sürecinin 15 Mart'ta başlayacağını duyurdu. "İşlem 82 sağlık kurumunda gerçekleştirilecek ve aşı öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacak" diyen Bakan Tikaradze, "Bugün önemli bir tarih, AstraZeneca aşısı COVAX programından Gürcistan'a teslim edildi" diye konuştu.

Gürcistan'ın önümüzdeki haftalarda 129 bin 600 doz daha AstraZeneca aşısı alması bekleniyor.

Son dakika haberi | - Gürcistan COVAX programından ilk aşılarını aldı- Gürcistan'da aşılama programı 15 Mart'ta başlayacak
Son dakika haberi | - Gürcistan COVAX programından ilk aşılarını aldı- Gürcistan'da aşılama programı 15 Mart'ta başlayacak
Son dakika haberi | - Gürcistan COVAX programından ilk aşılarını aldı- Gürcistan'da aşılama programı 15 Mart'ta başlayacak
Son dakika haberi | - Gürcistan COVAX programından ilk aşılarını aldı- Gürcistan'da aşılama programı 15 Mart'ta başlayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKİN HÜSEYNOV

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