Son dakika haberi: Güney Kore kabinesinde değişecek bakan adayları açıklandı
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Son dakika haberi: Güney Kore kabinesinde değişecek bakan adayları açıklandı

20.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:58
Son dakika haberi: Güney Kore kabinesinde değişecek bakan adayları açıklandı

Son dakika haber: Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong'u Dışişleri Bakanlığına aday gösterdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong'u Dışişleri Bakanlığına aday gösterdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanlığı Halkla İlişkiler Sekreteri Chung Man-ho, Devlet Başkanı Moon'un bazı bakanlıklar için seçtiği adayları, ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin ederek görevine başlamasına saatler kala duyurdu.

Halkla İlişkiler Sekreteri Chung Man-ho, Devlet Başkanı Moon'un Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong'un Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiğini bildirdi.

3 yıl boyunca ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Chung'un, Güney Kore ve ABD arasında bekleyen tüm meselelerde istişarelere öncülük ettiği belirtildi.

Moon, Hwang Hee'i Kültür Bakanlığına ve Kwon Chil-seung'i KOBİ Bakanlığına aday gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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