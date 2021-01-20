Son dakika haberi: Güney Kore kabinesinde değişecek bakan adayları açıklandı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong'u Dışişleri Bakanlığına aday gösterdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanlığı Halkla İlişkiler Sekreteri Chung Man-ho, Devlet Başkanı Moon'un bazı bakanlıklar için seçtiği adayları, ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin ederek görevine başlamasına saatler kala duyurdu.

Halkla İlişkiler Sekreteri Chung Man-ho, Devlet Başkanı Moon'un Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-yong'un Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiğini bildirdi.

3 yıl boyunca ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Chung'un, Güney Kore ve ABD arasında bekleyen tüm meselelerde istişarelere öncülük ettiği belirtildi.

Moon, Hwang Hee'i Kültür Bakanlığına ve Kwon Chil-seung'i KOBİ Bakanlığına aday gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik