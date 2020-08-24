Son dakika haberi! - Güney Afrika'da 139 yıllık camide yangın
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Son dakika haberi! - Güney Afrika'da 139 yıllık camide yangın

Son dakika haberleri... - Güney Afrika'da 139 yıllık camide yangın Güney Afrika'da 139 yıllık tarihi Juma Camii'nde (Grey Street Mosque) yangın çıktı.

24.08.2020 21:19 | Son Güncelleme: 24.08.2020 21:24

- Güney Afrika'da 139 yıllık camide yangın

CAPE TOWN - Güney Afrika'da 139 yıllık tarihi Juma Camii'nde (Grey Street Mosque) yangın çıktı.

Güney Afrika'nın liman kentlerinden Durban'da bulunan 139 yıllık Juma Camii'nde (Grey Street Mosque) yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile tarihi cami alevlere teslim oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Acil Servis Sözcüsü Robert McKenzie yaptığı açıklamada, "Sağlık görevlileri olay yerinde beklemede, ancak bu aşamada herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Yangının kesin nedeni şu aşamada bilinmiyor ve polis tarafından soruşturulacak" ifadelerini kullandı. McKenzie, yangının camiye bitişik olan 3 binaya daha zarar verdiğini aktardı.

1881 yılında inşa edilen Juma Camii, 70'lerin sonuna kadar güney yarımkürenin en büyük camisi konumunda bulunuyordu. Camide yaklaşık 7 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor.

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Son dakika haberi! - Güney Afrika'da 139 yıllık camide yangın

Kaynak: İHA

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