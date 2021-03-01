Son dakika haberi | Gümüşhane'deki yangında maddi hasar oluştu
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Son dakika haberi | Gümüşhane'deki yangında maddi hasar oluştu

01.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:06
Son dakika haberi | Gümüşhane'deki yangında maddi hasar oluştu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gümüşhane'de çıkan yangında bir ev ve ahır zarar gördü.

Gümüşhane'de çıkan yangında bir ev ve ahır zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kürtün ilesinin Özkürtün beldesine bağlı Cayra Mahallesi'nde, Mustafa ve Necmettin Topkara'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören ev sahibi ve komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek evin ahır kısmında bulunan hayvanları dışarı çıkardı.

Olay yerine gelen Özkürtün itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Ev ve ahırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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