Gümüşhane'de Özel Harekat ek hizmet binası törenle hizmete girdi

Gümüşhane'de devlet-millet işbirliğiyle yapılan Polis Özel Harekat ek hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende binanın yapımında katkısı olan Belediye Başkanlarına plaketlerini takdim eden Vali Kamuran Taşbilek, binanın yapımında emeği geçen Gümüşhane, Köse, Torul, Şiran Belediye Başkanlarına, işadamlarına ve tüm kamu kurumlarına teşekkür etti.

Milletin birliği ve beraberliği, devletin bütünlüğü uğruna Polis, Özel Harekat ve Askerin fedakarca, kahramanca mücadele ettiğini kaydeden Vali Taşbilek, "Bu mücadelede şehitlerimize rahmet diliyorum. Millet olarak bedel ödemekteyiz. Bu kardeşlerimiz bedel ödemekte. Önceki gün aynı mücadele uğruna, vatan evlatlarını kurtarma noktasında yapılan çalışmalarda hain terör örgütünün saldırısı sonucu 13 vatan evladımızı şehit verdik. Bu vesileyle onların hepsine rahmet diliyorum, milletimizin başı sağolsun. Hiçbir terör örgütü milletin birliği ve bütünlüğünü bozamayacak. Bu millet birliğiyle, beraberliğiyle bin yıldır olduğu gibi bugünkü süreçte de mücadelesini devam ettirecek. Aslolan buradaki her bir fert için devletin bekasıdır. Bu devlet azizdir, kutsaldır bizim anlayışımıza göre. Devletimizin uğruna buradaki her arkadaşımız gözünü kırpmadan canını vermeye hazırdır. Bu milletin Mehmetleri eksik olmaz. Allah milletimizin birliğini, beraberliğini korusun" dedi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bayram Ünlü, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, Belediye Başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri ve işadamları katıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Kara