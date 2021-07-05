Son dakika haberi! Gümüşhane'de eski çalışanını öldüren sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika gündem haberi: Gümüşhane'de alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu eski çalışanını tabancayla vurarak öldüren sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gümüşhane'de alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu eski çalışanını tabancayla vurarak öldüren sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İsmail K, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık İsmail K, aleyhindeki tasarlayarak öldürme iddialarını kabul etmediğini söyledi.

Fahri Ç'yi işten çıkardıktan sonra kendisiyle doğrudan muhatap olmadığını ileri süren İsmail K, "Yakınları aracılığıyla haberleşmeye çalıştım. Olay günü de yolun dar kısmında karşıdan hızla gelerek ve yanımda sert bir şeklide durarak hareket etmiştir. Lehime olan yasal hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Maktulün avukatı ise eylemin önceden tasarlandığını savunarak, sanığın "adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık İsmail K'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ceza da indirim uygulayarak sanığın 25 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

Gümüşhane'de 4 Kasım 2020 tarihinde İsmail K, alacak verecek nedeniyle husumetli olduğu öğrenilen eski çalışanı Fahri Ç. ile Çalık köyü yolunda tartışmıştı. İsmail K, Fahri Ç'ye silahla ateş ederek ölümüne neden olmuş, aynı gün jandarmaya teslim olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara