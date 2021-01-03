Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

03.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:14

Son dakika haberine göre Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Gaziantep'te kentin işlek noktalarından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Karagöz Caddesi sessizliğe büründü.

Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Kentte başta Atatürk, GAP, İpekyol, Necmettin Cevheri bulvarları olmak üzere tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de en sakin dönemlerinden birini yaşıyor.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaparak durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerini inceliyor.

Belediye ekipleri de meydan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te de kısıtlama dolayısıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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