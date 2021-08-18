Son dakika haberi | GSK Türkiye'den orman yangınlarından etkilenen bölge halkına hayvancılık desteği
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Son dakika haberi | GSK Türkiye'den orman yangınlarından etkilenen bölge halkına hayvancılık desteği

Son dakika haberi | GSK Türkiye'den orman yangınlarından etkilenen bölge halkına hayvancılık desteği
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: GSK Türkiye, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğinde, hayvancılıkla geçimini sağlayan yöre halkının orman yangınları sonucu gördüğü zararları telafi etmek üzere toplam 900 bin TL destek verecek.

GSK Türkiye, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğinde, hayvancılıkla geçimini sağlayan yöre halkının orman yangınları sonucu gördüğü zararları telafi etmek üzere toplam 900 bin TL destek verecek.

GSK Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, GSK Türkiye yangın bölgelerinde mağdur olan halkın yanında olmak için, geçmişte birçok projeye imza attığı TOG ile birlikte çalışmalara başladı.

Afet Platformu kurucu üyelerinden TOG'un yangın bölgelerinde başlattığı hasar tespit çalışmaları sonrasında GSK Türkiye, öncelikli olarak hayvancılıkla geçinen ve kaybettikleri hayvanları sebebiyle mağdur olan vatandaşların ekonomik olarak kalkındırılması ve hayvancılıkla ilgili kayıplarının giderilmesi için bu bölgelerdeki halka toplam 900 bin TL tutarında destek verecek.

Proje kapsamında, yangınlardan zarar gören tüm bölgelerde TOG aracılığıyla, hayvancılıkla uğraşan yöre halkı için hayvan alımları gerçekleştirilecek ve hayvancılıkla ilgili gerekli ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSK Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Lideri Selcen Çökdü, şunları kaydetti:

"Ülkemizin birçok ilinde meydana gelen yangınlar nedeniyle herkes gibi biz de büyük üzüntü içerisindeyiz. Bu konuda GSK olarak, yangından etkilenen bölgelere en faydalı desteği nasıl sunabileceğimizi TOG ekibiyle birlikte değerlendirdik. Ön çalışmalar sonucunda, ağırlıklı olarak geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan yangın bölgelerindeki yöre halkının ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşadığını tespit ettik. Bu doğrultuda TOG aracılığıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile bağlantıya geçerek, bölgelerdeki hayvan alımı ve hayvancılıkla ilgili ihtiyaçların telafisi konusunda çalışmalarımızı yürütmekteyiz."

TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü de, "Ağırlıklı geçim kaynaklarından biri hayvancılık olan yöre halkına ekonomik gücünün yeniden kazandırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla GSK Türkiye ile birlikte hayata geçireceğimiz bu proje, bizler için de büyük değer taşıyor. TOG olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç olan bölgelerde gerekli desteği vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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