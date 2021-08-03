Son dakika haberi: Gölpazarı'nda trafik kazası: 1 Yaralı
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Son dakika haberi: Gölpazarı'nda trafik kazası: 1 Yaralı

Son dakika haberi: Gölpazarı'nda trafik kazası: 1 Yaralı
Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Uzdemir idaresindeki 11EC 087 plakalı buğday yüklü traktör, Doğancılar köyü Kumbağlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Uzdemir, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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