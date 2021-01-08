Son dakika haberi: Gölpazarı'nda silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Son dakika haberi: Gölpazarı'nda silahlı kavgada bir kişi yaralandı

08.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:26
Son dakika haberi: Gölpazarı'nda silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A. (25) ile E.T. (24), Orta Mahallede bulunan Cengiz Topel İlköğretim Okulu önünde henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası M.A, aracında bulunan tüfekle E.T'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı E.T. Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Olay yerinden kaçan M.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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