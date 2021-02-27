Son dakika haberi! Gökçeada'da fiber tekne faciası: Off Road Şampiyonu Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor (2)

KAYBOLAN 2 KOMUTANI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz koyu açıklarında fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan devam ediyor.Arama kurtarma faaliyetlerine; Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 7 Sahil Güvenlik Gemisi, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 dalış timi ve 2 lastik bot olmak üzere toplam 112 personel, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 1 asayiş timi ve 1 komando bölüğü olmak üzere toplam 70 personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 gemi ve 1 helikopter, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 1 dalış timi, Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-6 botu, AFAD personelleri ve 10 balıkçı teknesi ile devam ediliyor.

ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı