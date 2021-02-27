Son dakika haberi! Gökçeada'da fiber tekne faciası: Off Road Şampiyonu Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Gökçeada'da fiber tekne faciası: Off Road Şampiyonu Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor (2)

27.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:21
Son dakika haberi! Gökçeada'da fiber tekne faciası: Off Road Şampiyonu Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor (2)

Gelen son dakika haberine göre KAYBOLAN 2 KOMUTANI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORÇanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz koyu açıklarında fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları havadan,...

KAYBOLAN 2 KOMUTANI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz koyu açıklarında fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan devam ediyor.Arama kurtarma faaliyetlerine; Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 7 Sahil Güvenlik Gemisi, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 dalış timi ve 2 lastik bot olmak üzere toplam 112 personel, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 1 asayiş timi ve 1 komando bölüğü olmak üzere toplam 70 personel,  Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 gemi ve 1 helikopter, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 1 dalış timi, Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-6 botu, AFAD personelleri ve 10 balıkçı teknesi ile devam ediliyor.

ÇANAKKALE,


Son dakika haberi! Gökçeada'da fiber tekne faciası: Off Road Şampiyonu Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor (2)
Son dakika haberi! Gökçeada'da fiber tekne faciası: Off Road Şampiyonu Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor (2)
Son dakika haberi! Gökçeada'da fiber tekne faciası: Off Road Şampiyonu Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Berat Albayrak Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Lady Gaga İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Gökçeada'da fiber tekne faciası: Off Road Şampiyonu Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 14:33:14. #1.16#
title