Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
10.11.2020 21:03 | Son Güncelleme: 10.11.2020 21:25
Giresun'da otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nihat Kaya yönetimindeki 28 RF 878 plakalı kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu üzeri İsmailbeyli köyü mevkisinde, karşı yönden gelen İbrahim Özer idaresindeki 28 RE 879 plakalı otomobille çarpıştı.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada araçlarda bulunan Selami Çiftçi ve Cengiz Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaralanan sürücüler Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Yılmaz