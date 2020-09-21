Son dakika haberi: Gıda deposunda yangın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Gıda deposunda yangın

Gelen son dakika haberine göre ADANA'nın Kozan ilçesinde özel firmaya ait gıda deposunda yangın çıktı.

Son dakika haberi: Gıda deposunda yangın
21.09.2020 08:17 | Son Güncelleme: 21.09.2020 08:21

ADANA'nın Kozan ilçesinde özel firmaya ait gıda deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Mahmutlu Mahallesi Yücel Sokak'ta saat 04.00 sıralarında, iddiaya göre patlama sesi duyan vatandaşlar, dışarı çıktıklarında özel bir firmaya ait gıda deposundan alevlerin yükseldiğini görüp, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 800 metrekarelik depoyu saran alevlere tazyikli su ile müdahale etti. İçerisinde çay, bisküvi ve içeceklerin bulunduğu depodaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 

İtfaiye ekiplerinin çalışmasını endişeli gözlerle izleyen firma müdürü Mahmut Bozkurt, "Sabah 04.00 gibi komşumuz aradı, itfaiyeyi aradık. Allahtan gelen bir şey, yapacak bir şey yok. Şükür can kaybımız yok" dedi.

Deponun yakınında oturan Nabi Çağırgan ise patlamanın olduğunu, arkasından da dumanlar yükseldiğini söyledi. 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Ali GÖKDAL
Ali GÖKDAL
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Meral Akşener Erol Mütercimler Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Halil Sezai Demet Akalın Seren Serengil
Spor Babel Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Atama Çocuk Niğde
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Gıda deposunda yangın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 08:22:59. #1.15#
title